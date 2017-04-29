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Ари и Фарфан сыграют против "Рубина" в стартовом составе

"Локомотив" опубликовал состав на игру 26-го тура чемпионата России против "Рубина".

Теги: Локомотив
Сегодня, 15:44
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(0)
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 16:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: alexpyat
После ЦСКА Гилю бы оставил в запасе... Надо ему мозг вправить.
А Кверквелия не может играть против своих получается?

Не может. Прописано.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
После ЦСКА Гилю бы оставил в запасе... Надо ему мозг вправить.
А Кверквелия не может играть против своих получается?
Регистрация: 23.03.2016
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 15:47) #
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  •  (3)
online

flushed


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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