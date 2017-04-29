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Максим Бузникин: ЦСКА за счет более гибкой тактики может победить "Спартак"
Экс-форвард «Спартака», руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался по поводу предстоящего матча красно-белых с ЦСКА.
«Если смотреть объективно, то у ЦСКА не меньше шансов обыграть «Спартак». Потому что, на мой взгляд, Ганчаренко более гибкий специалист, который способен преподнести Каррере сюрпризы. Каррера ничем не удивляет соперников, и игра команды достаточно предсказуема. Он сильный мотиватор, хорошо заряжает команду и физически ее готовит, за счет чего «Спартак» большинство игр и вырывает. С учетом того, как соперники провели последние матчи, «Спартаку» бы не ошибиться в выборе тактики. Иначе выиграет ЦСКА.
Сейчас очень сильно прибавил Витиньо, игрок может уходить от нескольких футболистов. Да, возможная потеря получившего в предыдущем туре травму хавбека Дзагоева может сказаться, но не решусь сказать, как построит игру Ганчаренко. Поэтому сюрпризы могут быть — в этом и козырь ЦСКА».
Победы достаются «Спартаку» достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих. Как и то, в какой форме находится Промес, главная ударная сила команды. И результат матча во многом зависит от того, сможет ли Каррера преподнести ЦСКА сюрприз. Потому что армейцы в атаке играют более разнообразно.
В «Спартаке» хорошие сплоченный коллектив и атмосфера. Команда представляет собой практически единое целое, идет единение с болельщиками, и это соответствует спартаковскому духу. Но существуют явные проблемы в обороне, что является минусом команды, идет постоянный поиск оптимальных сочетаний центральных и крайних защитников. И команды, находящиеся в нижней части таблицы, создают довольно много моментов у ворот «Спартака». Оборона ЦСКА в этом плане действует понадежнее, но у «Спартака» хорошая атака», — предает слова Бузникина «Р-Спорт».
«Если смотреть объективно, то у ЦСКА не меньше шансов обыграть «Спартак». Потому что, на мой взгляд, Ганчаренко более гибкий специалист, который способен преподнести Каррере сюрпризы. Каррера ничем не удивляет соперников, и игра команды достаточно предсказуема. Он сильный мотиватор, хорошо заряжает команду и физически ее готовит, за счет чего «Спартак» большинство игр и вырывает. С учетом того, как соперники провели последние матчи, «Спартаку» бы не ошибиться в выборе тактики. Иначе выиграет ЦСКА.
Сейчас очень сильно прибавил Витиньо, игрок может уходить от нескольких футболистов. Да, возможная потеря получившего в предыдущем туре травму хавбека Дзагоева может сказаться, но не решусь сказать, как построит игру Ганчаренко. Поэтому сюрпризы могут быть — в этом и козырь ЦСКА».
Победы достаются «Спартаку» достаточно тяжело, и сейчас сказывается отсутствие двух нападающих. Как и то, в какой форме находится Промес, главная ударная сила команды. И результат матча во многом зависит от того, сможет ли Каррера преподнести ЦСКА сюрприз. Потому что армейцы в атаке играют более разнообразно.
В «Спартаке» хорошие сплоченный коллектив и атмосфера. Команда представляет собой практически единое целое, идет единение с болельщиками, и это соответствует спартаковскому духу. Но существуют явные проблемы в обороне, что является минусом команды, идет постоянный поиск оптимальных сочетаний центральных и крайних защитников. И команды, находящиеся в нижней части таблицы, создают довольно много моментов у ворот «Спартака». Оборона ЦСКА в этом плане действует понадежнее, но у «Спартака» хорошая атака», — предает слова Бузникина «Р-Спорт».
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