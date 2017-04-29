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Никита Гвинейский: выходили на игру биться, но победу упустили - расстроены
Полузащитник "Томи" Никита Гвинейский прокомментировал ничью с "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата России.
"Выходили на игру биться, но победу упустили - расстроены. Могли выиграть. Три пенальти, но что поделать, это футбол. Я не видел моменты с назначениями пенальти и не могу сказать, были ли они. По ощущениям — не все три были. Мы на все матчи выходим и боремся до конца. Выходим, боремся, берём очки. Есть шансы остаться в лиге. Видел, что мяч скачет, ложится на ногу, и пробил. Повезло — забил. Не поверил сам, но рад, что забил. Посвятил первый гол родителям, которые многое сделали для меня. Не было такого ощущения, что я теперь король мира. Главное — не зазнаться. Работы ещё непочатый край", — сказал Гвинейский в эфире телеканала "Наш Футбол".
"Выходили на игру биться, но победу упустили - расстроены. Могли выиграть. Три пенальти, но что поделать, это футбол. Я не видел моменты с назначениями пенальти и не могу сказать, были ли они. По ощущениям — не все три были. Мы на все матчи выходим и боремся до конца. Выходим, боремся, берём очки. Есть шансы остаться в лиге. Видел, что мяч скачет, ложится на ногу, и пробил. Повезло — забил. Не поверил сам, но рад, что забил. Посвятил первый гол родителям, которые многое сделали для меня. Не было такого ощущения, что я теперь король мира. Главное — не зазнаться. Работы ещё непочатый край", — сказал Гвинейский в эфире телеканала "Наш Футбол".
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