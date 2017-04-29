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Гол Варди принес "Лестеру" победу на "Вест Бромвичем"
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Лестер" на выезде одолел "Вест Бромвич" – 1:0.
Чемпионат Англии
35 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Лестер Сити" 0:1
Голы: Варди, 43
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Ньом (Макклин, 60), Макаули, Эванс, Ливермор, Моррисон (Леко, 79), Якоб (Флетчер, 69), Шадли, Брант, Рондон
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Беналуань, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Варди, Окадзаки (Уллоа, 67)
Предупреждения: Дринкуотер, 16, Якоб, 22, Беналуань, 52, Моррисон, 66
"Сандерленд" - "Борнмут" 0:1
Голы: Кинг, 88
"Сандерленд": Пикфорд, Манкильо, Лав, О'Ши, Коне, Ндонг, Хазри, Пинар (Ханимэн, 55), Дефо, Аничебе, Борини
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, Кук, Артер, Фрейзер (Градель, 90), Кук, Пью (Муссе, 82), Афобе (Станислас, 57), Кинг
Предупреждения: Кук, 33, Пинар, 46, Артер, 76, Борини, 76, Хазри, 78
Чемпионат Англии
35 тур
"Вест Бромвич Альбион" - "Лестер Сити" 0:1
Голы: Варди, 43
"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Доусон, Ньом (Макклин, 60), Макаули, Эванс, Ливермор, Моррисон (Леко, 79), Якоб (Флетчер, 69), Шадли, Брант, Рондон
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Фукс, Беналуань, Хут, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Марез (Кинг, 81), Варди, Окадзаки (Уллоа, 67)
Предупреждения: Дринкуотер, 16, Якоб, 22, Беналуань, 52, Моррисон, 66
"Сандерленд" - "Борнмут" 0:1
Голы: Кинг, 88
"Сандерленд": Пикфорд, Манкильо, Лав, О'Ши, Коне, Ндонг, Хазри, Пинар (Ханимэн, 55), Дефо, Аничебе, Борини
"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниелс, Фрэнсис, Кук, Артер, Фрейзер (Градель, 90), Кук, Пью (Муссе, 82), Афобе (Станислас, 57), Кинг
Предупреждения: Кук, 33, Пинар, 46, Артер, 76, Борини, 76, Хазри, 78
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