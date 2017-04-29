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Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России (0:1).

"Первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно. Во втором тайме качество игры было значительно выше, но не удалось реализовать несколько моментов, что и сказалось на результате.

Сложно говорить, почему получился такой первый тайм. Наверное, какая-то неуверенность была у игроков, нужно было больше контролировать мяч и правильно развивать атаки, а мы зачем-то много играли дальними передачами", – сказал Семин.
Теги: Семин Локомотив Рубин
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: кандид (Сегодня, 19:31) #
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Камни днище , а девки ваще экскримент !
Регистрация: 29.09.2016
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