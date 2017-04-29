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Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Юрий Семин: первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение от "Рубина" в матче 26-го тура чемпионата России (0:1).
"Первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно. Во втором тайме качество игры было значительно выше, но не удалось реализовать несколько моментов, что и сказалось на результате.
Сложно говорить, почему получился такой первый тайм. Наверное, какая-то неуверенность была у игроков, нужно было больше контролировать мяч и правильно развивать атаки, а мы зачем-то много играли дальними передачами", – сказал Семин.
"Первый тайм мы сыграли, мягко говоря, неважно. Во втором тайме качество игры было значительно выше, но не удалось реализовать несколько моментов, что и сказалось на результате.
Сложно говорить, почему получился такой первый тайм. Наверное, какая-то неуверенность была у игроков, нужно было больше контролировать мяч и правильно развивать атаки, а мы зачем-то много играли дальними передачами", – сказал Семин.
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