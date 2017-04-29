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"Реал" одержал победу над "Валенсией"

"Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Валенсию" - 2:1.

Чемпионат Испании

35 тур

"Реал Мадрид" - "Валенсия" 2:1

Гол: Роналду, 30, Марсело, 89 - Парехо, 84

"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Лукас, 90+1), Кроос, Родригес (Асенсио, 67), Бензема (Мората, 75), Роналду

"Валенсия": Алвес, Монтойя, Латорре (Гайя, 89), Гарай, Мангала, Солер, Парехо, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 72), Эль-Хаддади, Лоренсо

Предупреждения: Парехо, 25, Латорре, 28, Касемиро, 53, Гарай, 57, Мангала, 64, Лоренсо, 77, Мората, 78, Модрич, 83
Теги: Реал Валенсия
Сегодня, 19:15
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1
(1)
№1 Написал: plast Спб (Сегодня, 19:19) #
  • -1
  •  (1)

трудовая победа но такая нужная , теперь главное без промахов идти
Регистрация: 31.07.2010
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