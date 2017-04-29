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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
"Реал" одержал победу над "Валенсией"
"Реал" в матче 35-го тура чемпионата Испании обыграл на своем поле "Валенсию" - 2:1.
Чемпионат Испании
35 тур
"Реал Мадрид" - "Валенсия" 2:1
Гол: Роналду, 30, Марсело, 89 - Парехо, 84
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Лукас, 90+1), Кроос, Родригес (Асенсио, 67), Бензема (Мората, 75), Роналду
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Латорре (Гайя, 89), Гарай, Мангала, Солер, Парехо, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 72), Эль-Хаддади, Лоренсо
Предупреждения: Парехо, 25, Латорре, 28, Касемиро, 53, Гарай, 57, Мангала, 64, Лоренсо, 77, Мората, 78, Модрич, 83
Чемпионат Испании
35 тур
"Реал Мадрид" - "Валенсия" 2:1
Гол: Роналду, 30, Марсело, 89 - Парехо, 84
"Реал Мадрид": Навас, Карвахаль, Марсело, Начо, Рамос, Касемиро, Модрич (Лукас, 90+1), Кроос, Родригес (Асенсио, 67), Бензема (Мората, 75), Роналду
"Валенсия": Алвес, Монтойя, Латорре (Гайя, 89), Гарай, Мангала, Солер, Парехо, Орельяна (Баккали, 89), Нани (Родриго, 72), Эль-Хаддади, Лоренсо
Предупреждения: Парехо, 25, Латорре, 28, Касемиро, 53, Гарай, 57, Мангала, 64, Лоренсо, 77, Мората, 78, Модрич, 83
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