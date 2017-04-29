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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Артём Галаджан: болельщики сказали, что ждут от нас победы в Кубке России (видео)
Нападающий "Локомотива" Артём Галаджан прокомментировал домашнее поражение от "Рубина" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.
- Что тренер говорил перед тем как выпустить вас на поле?
- Семин сказал, что надо бороться, выигрывать борьбу. У нас сегодня были моменты, особенно в конце, жаль, что не получилось их реализовать. Но это Премьер-Лига. Я еще набираю кондиции.
- Давно не выходили на поле. Какие ощущение?
- Сегодня эмоции зашкаливали, хотел показать максимум.
- После матча вся команда пошла общаться с болельщиками. Что они говорили?
- Говорили, что ждут от нас победы в Кубке. Мы сказали, что сделаем все возможное.
Rusfootball.info
- Что тренер говорил перед тем как выпустить вас на поле?
- Семин сказал, что надо бороться, выигрывать борьбу. У нас сегодня были моменты, особенно в конце, жаль, что не получилось их реализовать. Но это Премьер-Лига. Я еще набираю кондиции.
- Давно не выходили на поле. Какие ощущение?
- Сегодня эмоции зашкаливали, хотел показать максимум.
- После матча вся команда пошла общаться с болельщиками. Что они говорили?
- Говорили, что ждут от нас победы в Кубке. Мы сказали, что сделаем все возможное.
Rusfootball.info
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