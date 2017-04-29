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Артём Галаджан: болельщики сказали, что ждут от нас победы в Кубке России (видео)

Нападающий "Локомотива" Артём Галаджан прокомментировал домашнее поражение от "Рубина" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.



- Что тренер говорил перед тем как выпустить вас на поле?

- Семин сказал, что надо бороться, выигрывать борьбу. У нас сегодня были моменты, особенно в конце, жаль, что не получилось их реализовать. Но это Премьер-Лига. Я еще набираю кондиции.

- Давно не выходили на поле. Какие ощущение?

- Сегодня эмоции зашкаливали, хотел показать максимум.

- После матча вся команда пошла общаться с болельщиками. Что они говорили?

- Говорили, что ждут от нас победы в Кубке. Мы сказали, что сделаем все возможное.

Rusfootball.info
Теги: Локомотив Урал Rвидео
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Тот кто жухает, тот рано или поздно будет пойман на обмане.
Вот и посмотрим, берегли ли вы силы перед финалом или имели место маневры, позорящие наш клуб.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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