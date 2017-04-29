Артём Галаджан: болельщики сказали, что ждут от нас победы в Кубке России (видео)

Нападающий "Локомотива" Артём Галаджан прокомментировал домашнее поражение от "Рубина" (0:1) в матче 26-го тура чемпионата России.







- Что тренер говорил перед тем как выпустить вас на поле?



- Семин сказал, что надо бороться, выигрывать борьбу. У нас сегодня были моменты, особенно в конце, жаль, что не получилось их реализовать. Но это Премьер-Лига. Я еще набираю кондиции.



- Давно не выходили на поле. Какие ощущение?



- Сегодня эмоции зашкаливали, хотел показать максимум.



- После матча вся команда пошла общаться с болельщиками. Что они говорили?



- Говорили, что ждут от нас победы в Кубке. Мы сказали, что сделаем все возможное.



Rusfootball.info