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Футболисты "Локомотива" извиняются перед болельщиками за игру с "Рубином" (видео)

Финалист Кубка России перед матчем за трофей в Сочи дома проиграл матч Чемпионата России "Рубину", после которого футболисты "Локомотива" отправились общаться с болельщиками. Корреспондент Rusfootball.info передаёт видео с места событий.

Теги: Локомотив Рубин Rвидео
Сегодня, 19:57
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 20:00) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Красавчики, что умеют, то умеют.
Может, потому что легенда не играет, проигрываем? Боря, выручай.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
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