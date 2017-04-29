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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Футболисты "Локомотива" извиняются перед болельщиками за игру с "Рубином" (видео)
Финалист Кубка России перед матчем за трофей в Сочи дома проиграл матч Чемпионата России "Рубину", после которого футболисты "Локомотива" отправились общаться с болельщиками. Корреспондент Rusfootball.info передаёт видео с места событий.
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