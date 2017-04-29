Футболисты "Локомотива" извиняются перед болельщиками за игру с "Рубином" (видео)

Финалист Кубка России перед матчем за трофей в Сочи дома проиграл матч Чемпионата России "Рубину", после которого футболисты "Локомотива" отправились общаться с болельщиками. Корреспондент Rusfootball.info передаёт видео с места событий.



