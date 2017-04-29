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У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Рашид Рахимов: хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся
Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (5:2).
"На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч. Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это, наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша внутренняя кухня", - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".
"На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч. Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это, наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша внутренняя кухня", - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".
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