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Рашид Рахимов: хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в матче против "Урала" (5:2).

"На начале матча сказалось то, что приходится играть через два дня на третий. Очень тяжело входили в игру, поздно на все реагировали, не успевали в борьбу и стыки, постоянно опаздывали, но второй тайм был совершенно другой. Хорошо, что удалось забить второй мяч, после чего соперник раскрылся, и мы сыграли на контратаках. Надо отдать должное команде, игроки проявили морально-волевые качества, сыграли очень хороший матч. Тем не менее, два пропущенных мяча – это много. Это, наверное, самое малое, за что можно критиковать команду. Многое, что говорил игрокам в перерыве, но не думаю, что стоит об этом рассказывать. Это наша внутренняя кухня", - сказал Рахимов в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Рахимов Терек Урал
Сегодня, 21:20
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№3 Написал: grisha (Сегодня, 22:19) #
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Цитата: Игорь Казьмин
Рахимов....ВСЕГДА УВАЖАЛ ТЕБЯ

Я в детстве любил тоже воздушные шарики и басни
А так же Рахимова и рахит лукум
Регистрация: 19.04.2017
№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 21:35) #
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Рахимов....ВСЕГДА УВАЖАЛ ТЕБЯ . НО ПОСЛЕ ЭТОГО ИНТЕРВЬЮ.....ТЕБЕ ЖЕ ПОНЯТНО ЧТО ЭТО БЫЛА ....СДАЧА....ПРОТИВНО. ЛУЧШЕ БЫ ТЫ ТО ЖЕ ЗАБОЛЕЛ ...СЛУЧАЙНО.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 21:25) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Ну, да,типа резерв Урала..просто помотал нервы основному составу Терека...Ничего, Урал в первом круге, следующего чемпионата возьмет реванш...3:0 выиграет...
Регистрация: 21.11.2016
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