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Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Тренер "Урала" Юрий Матвеев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Терека" (2:5).
"Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли "Тереку" неудобства. Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у "Урала" есть", - сказал Матвеев.
"Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли "Тереку" неудобства. Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у "Урала" есть", - сказал Матвеев.
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