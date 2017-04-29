Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть

Тренер "Урала" Юрий Матвеев в эфире телеканала "Наш футбол" прокомментировал поражение своей команды в матче против "Терека" (2:5).



"Хорошо играли, хорошо выходили из обороны, не тушевались перед соперником. Единственное, совершали необязательные ошибки во второй половине второго тайма, когда игра немножко раскрылась. Да, было тяжеловато играть на встречных курсах, а полтора тайма держали нити игры и доставляли "Тереку" неудобства. Безусловно, игроки получили огромный опыт. Вижу, что будущее у "Урала" есть", - сказал Матвеев.