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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории топ-6 европейских лиг

Форвард "Реала" Криштиану Роналду побил общий рекорд результативности шести ведущих национальных футбольных чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии, Португалии и Франции), передает Gracenote Live.

В матче с "Валенсией" португалец забил 367-й мяч в 483 играх и побил показатель англичанина Джимми Гривза (366 голов в 528 играх).
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 22:09
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