Калиду Кулибали может перейти в "Челси"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Челси", информирует Tuttomercatoweb.



В услугах игрока заинтересован "Челси", который готов предложить за футболиста 43 миллиона евро. Также на футболиста претендует "Эвертон".