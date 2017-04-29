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Калиду Кулибали может перейти в "Челси"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру в "Челси", информирует Tuttomercatoweb.

В услугах игрока заинтересован "Челси", который готов предложить за футболиста 43 миллиона евро. Также на футболиста претендует "Эвертон".
Теги: Наполи Челси Трансферы
Сегодня, 22:13
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