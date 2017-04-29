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Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал ничью своей команды в матче против "Спартака-2" (1:1).

"Для болельщиков был очень интересный матч. Много моментов и много интересных эпизодов, когда можно было забивать мячи. Но футбол тем и интересен, что непредсказуем. Мы контролировали игру, имели шансы увеличить счет, но в итоге пропустили. Давыдов отлично исполнил, но меня как тренера больше интересует, то дали пробить. По самоотдаче мне ребят упрекнуть не в чем. Возможно, в голове "сидит", что вот-вот мы решим задачу, и это мешает. Будем идти дальше, таков наш путь. Нам с неба в этом сезоне ничего не падало, всего добивались самостоятельно", - приводит его слова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Парфенов Тосно Спартак-2
Сегодня, 22:26
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