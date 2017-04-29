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"Атлетико" на выезде забил 5 безответных мяча в ворота "Лас-Пальмаса"

В матче 35-го тура Примеры "Лас-Пальмас" дома с крупным счетом проиграл "Атлетико".

Чемпионат Испании

35 тур

"Лас-Пальмас" - "Атлетико" М 0:5

Гол: Гамейро, 3, 18, Гайтан, 17, Томас, 72, Торрес, 90+1

"Лас-Пальмас": Варас, Мичел, Кастельяно, Гарсия, Бигас, Эрнан (Кастеллано, 75), Халилович (Момо, 64), Роке, Боатенг, Тана (Гарсия, 68), Хесе

"Атлетико": Облак, Хименес (Томас, 67), Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Гамейро (Торрес, 58), Гризманн (Корреа, 71)

Предупреждения: Боатенг, 7, Савич, 31, Хесе, 42, Халилович, 56, Гайтан, 61, Томас, 89

Удаления: Боатенг, 65
Теги: Лас-Пальмас Атлетико
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