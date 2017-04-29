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21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (4)
19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
"Атлетико" на выезде забил 5 безответных мяча в ворота "Лас-Пальмаса"
В матче 35-го тура Примеры "Лас-Пальмас" дома с крупным счетом проиграл "Атлетико".
Чемпионат Испании
35 тур
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" М 0:5
Гол: Гамейро, 3, 18, Гайтан, 17, Томас, 72, Торрес, 90+1
"Лас-Пальмас": Варас, Мичел, Кастельяно, Гарсия, Бигас, Эрнан (Кастеллано, 75), Халилович (Момо, 64), Роке, Боатенг, Тана (Гарсия, 68), Хесе
"Атлетико": Облак, Хименес (Томас, 67), Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Гамейро (Торрес, 58), Гризманн (Корреа, 71)
Предупреждения: Боатенг, 7, Савич, 31, Хесе, 42, Халилович, 56, Гайтан, 61, Томас, 89
Удаления: Боатенг, 65
Чемпионат Испании
35 тур
"Лас-Пальмас" - "Атлетико" М 0:5
Гол: Гамейро, 3, 18, Гайтан, 17, Томас, 72, Торрес, 90+1
"Лас-Пальмас": Варас, Мичел, Кастельяно, Гарсия, Бигас, Эрнан (Кастеллано, 75), Халилович (Момо, 64), Роке, Боатенг, Тана (Гарсия, 68), Хесе
"Атлетико": Облак, Хименес (Томас, 67), Луис, Савич, Эрнандес, Габи, Гайтан, Сауль, Коке, Гамейро (Торрес, 58), Гризманн (Корреа, 71)
Предупреждения: Боатенг, 7, Савич, 31, Хесе, 42, Халилович, 56, Гайтан, 61, Томас, 89
Удаления: Боатенг, 65
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