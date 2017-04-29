Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о недостатке мотивации в преддверии матча чемпионата Англии с "Челси".



"Хочу сказать, что в недавних матчах "Эвертону" не хватало мотивации. И это недопустимо. Нам нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу", – сказал Куман Sports Mole.