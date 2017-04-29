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Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"

Главный тренер "Эвертона" Рональд Куман рассказал о недостатке мотивации в преддверии матча чемпионата Англии с "Челси".

"Хочу сказать, что в недавних матчах "Эвертону" не хватало мотивации. И это недопустимо. Нам нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу", – сказал Куман Sports Mole.
Теги: Куман Эвертон
Вчера, 23:11
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