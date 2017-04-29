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"Барселона" в каталонском дерби обыграла "Эспаньол"

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на каталонском дерби обыграла "Эспаньол".

Чемпионат Испании

35 тур

"Эспаньол" - "Барселона" 0:3

Голы: Суарес, 53, 89, Ракитич, 83

"Эспаньол": Лопес - Лопес, Рейес, Кариколь - Хурадо, Санчес, Хави Фуэго, (Рока, 87), Лопес Сильва, Пьятти, (Перес, 69), - Морено, Кайседо, (Баптистао, 65).

"Барселона": тер Стеген - Умтити, Пике, Альба, Серджи Роберто - Ракитич, Бускетс, Андре Гомеш, (Маскерано, 85), - Неймар, Месси, Суарес.

Предупреждения: Морено, 19, Кариколь, 58, Фуэго, 72
Теги: Эспаньол Барселона
Вчера, 23:41
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