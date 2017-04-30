Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Квинси Промес: готовы к завтрашнему дерби!

Нападающий "Спартака" Квинси Промес в своем твиттере анонсировал дерби с ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России.

Игра состоится в воскресенье, 30 апреля.

"Готовы к завтрашнему дерби!" - написал Промес в "Твиттере".

Квинси Промес: готовы к завтрашнему дерби!
Теги: Промес Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:05
Напечатать
2
(3)
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 00:26) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: procop
Пусть победит сильнейший.

И не помешает судья


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: procop (Сегодня, 00:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть победит сильнейший.
Регистрация: 27.11.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.