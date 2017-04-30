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"Нант" объявил о продлении контракта с главным тренером

"Нант" подписал новое соглашение с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает пресс-служба клуба.

Новый контракт с 42-летним португальцем рассчитано до 2020 года.

Консейсау возглавил команду полгода назад.
Теги: Нант
Сегодня, 00:27
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