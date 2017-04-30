"Нант" объявил о продлении контракта с главным тренером

"Нант" подписал новое соглашение с главным тренером Сержиу Консейсау, сообщает пресс-служба клуба.



Новый контракт с 42-летним португальцем рассчитано до 2020 года.



Консейсау возглавил команду полгода назад.