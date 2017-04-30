Кевин Гамейро: чувствую себя прекрасно и готов к концу сезона

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро прокомментировал победу своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0), отметив, что восстановился от повреждения.



"Я чувствую себя прекрасно. Хотя я еще не готов на 100 процентов. Я готов к концу сезона. Придает уверенности, когда ты забиваешь. Мы продолжаем борьбу в чемпионате", - цитирует француза AS.