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Кевин Гамейро: чувствую себя прекрасно и готов к концу сезона

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро прокомментировал победу своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0), отметив, что восстановился от повреждения.

"Я чувствую себя прекрасно. Хотя я еще не готов на 100 процентов. Я готов к концу сезона. Придает уверенности, когда ты забиваешь. Мы продолжаем борьбу в чемпионате", - цитирует француза AS.
Теги: Атлетико Лас-Пальмас
Сегодня, 09:09
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