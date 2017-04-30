Кевин Гамейро: чувствую себя прекрасно и готов к концу сезона

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10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
Вчера 21:42
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Вчера 20:52
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Кевин Гамейро: чувствую себя прекрасно и готов к концу сезона
Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро прокомментировал победу своей команды в матче против "Лас-Пальмаса" (5:0), отметив, что восстановился от повреждения.
"Я чувствую себя прекрасно. Хотя я еще не готов на 100 процентов. Я готов к концу сезона. Придает уверенности, когда ты забиваешь. Мы продолжаем борьбу в чемпионате", - цитирует француза AS.
"Я чувствую себя прекрасно. Хотя я еще не готов на 100 процентов. Я готов к концу сезона. Придает уверенности, когда ты забиваешь. Мы продолжаем борьбу в чемпионате", - цитирует француза AS.
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