Филипп Лам: в этом чемпионстве есть большая заслуга команды

Защитник "Баварии" Филипп Лам после победы над "Вольфсбургом" (6:0) высказался о победе своей команды в Бундеслиги.



"В этом чемпионстве есть большая заслуга команды. То, что мы показали в Бундеслиге, и стали чемпионами за четыре тура до конца, это не само собой разумеется. В первые минуты "Вольфсбург" оказывал давление, хорошо располагался в обороне и успешно действовал на контратаках. У них было несколько шансов забить. Мы, в свою очередь, забили в правильные моменты. Мы показали, что можем играть с удовольствием. Сопернику было тяжело", - цитирует Лама официальный сайт клуба.