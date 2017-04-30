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Крейг Шекспир: конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Бромвича" (1:0).

"Я доволен нашей игрой. Сегодня мы должны были показать различные аспекты нашей игры, нам пришлось много защищаться. Фанаты заслужили победу. Конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч", - цитирует Шекспира ВВС.
Теги: Лестер Вест Бромвич
Сегодня, 11:05
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