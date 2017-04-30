Крейг Шекспир: конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч

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10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Вчера 22:26
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Дмитрий Парфенов: для болельщиков был очень интересный матч (1)
Вчера 22:13
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Калиду Кулибали может перейти в "Челси"
Вчера 21:50
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе (7)
Вчера 21:42
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Юрий Матвеев: вижу, что будущее у "Урала" есть
Вчера 21:41
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Фоторепортаж с матча "Локомотив" - "Рубин" (1)
Вчера 20:59
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Ничего неожиданного: "Терек" разгромил полурезервный "Урал" (1)
Вчера 20:52
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
"Терек" одержал уверенную победу над "Уралом" (9)
Вчера 20:30
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Андрес Иньеста пропустит матч с "Эспаньолом"
Вчера 20:02
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Алексей Березуцкий: при Газзаеве была гораздо более атакующая расстановка, чем сейчас (6)
Вчера 19:24
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Хави Грасия: сегодня одержана очень важная и нужная победа (2)
Крейг Шекспир: конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч
Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Бромвича" (1:0).
"Я доволен нашей игрой. Сегодня мы должны были показать различные аспекты нашей игры, нам пришлось много защищаться. Фанаты заслужили победу. Конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч", - цитирует Шекспира ВВС.
"Я доволен нашей игрой. Сегодня мы должны были показать различные аспекты нашей игры, нам пришлось много защищаться. Фанаты заслужили победу. Конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч", - цитирует Шекспира ВВС.
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