Крейг Шекспир: конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч

Главный тренер "Лестера" Крейг Шекспир прокомментировал победу своей команды в матче против "Вест Бромвича" (1:0).



"Я доволен нашей игрой. Сегодня мы должны были показать различные аспекты нашей игры, нам пришлось много защищаться. Фанаты заслужили победу. Конец сезона будет трудным для нас, мы попытаемся выиграть каждый матч", - цитирует Шекспира ВВС.