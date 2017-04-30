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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:36
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Юрий Уткульбаев: наверное, где-то не хватило удачи, чтобы во втором тайме забить второй гол
Вчера 23:11
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Рональд Куман: нужно сохранить концентрацию на остаток сезона и постараться навязать борьбу "Арсеналу"
Андрей Тихонов: очень рад, что с такого тяжелого выезда увозим победу
Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Факелом" (3:0) в 34-м туре первенства ФНЛ выразил недовольство состоянием поля в Воронеже.
"Я очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу. Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле… Хотя то, что мы здесь увидели после шестнадцатичасовой дороги – издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле… Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучались. По игре – сложный матч, в каких-то моментах "Факел" имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Мы забили великолепные голы и заслужили эту победу", - приводит слова Тихонова официальный сайт красноярского клуба.
"Я очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу. Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле… Хотя то, что мы здесь увидели после шестнадцатичасовой дороги – издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле… Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучались. По игре – сложный матч, в каких-то моментах "Факел" имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Мы забили великолепные голы и заслужили эту победу", - приводит слова Тихонова официальный сайт красноярского клуба.
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