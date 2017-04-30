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Андрей Тихонов: очень рад, что с такого тяжелого выезда увозим победу

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов прокомментировал победу над "Факелом" (3:0) в 34-м туре первенства ФНЛ выразил недовольство состоянием поля в Воронеже.

"Я очень рад, как и наши болельщики, руководство, что с такого тяжелого выезда мы привозим победу. Нам было нелегко, мы давно не играли на натуральном поле… Хотя то, что мы здесь увидели после шестнадцатичасовой дороги – издевательство над полем, потому что это огород. При такой погоде иметь такое поле… Лучше тогда постелить синтетику, если тяжело ухаживать за ним, чтобы хотя бы ваши футболисты не мучались. По игре – сложный матч, в каких-то моментах "Факел" имел преимущество, были неплохие подходы, но мы не дали им воплотить их в голы. Мы забили великолепные голы и заслужили эту победу", - приводит слова Тихонова официальный сайт красноярского клуба.
Теги: Тихонов Факел Енисей
Сегодня, 13:29
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№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:44) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Очень рад за Андрея , очень хочу что бы его Енисей был в ПФЛ...ИМЕННО С ТИХОНОВЫМ.

Нет, спасибо. Мы лучше в РФПЛ выйдем, чем упадём в ПФЛ!
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)

Очень рад за Андрея , очень хочу что бы его Енисей был в ПФЛ...ИМЕННО С ТИХОНОВЫМ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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