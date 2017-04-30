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Сухов положил конец засухе! «Уфа» вырвала победу у «Арсенала»
Кто бы мог подумать: две из трёх самых малорезультативных команд Премьер-лиги не баловали зрителей голами до самой 93-й минуты, когда «Арсенал», бьющийся за выживание, всё-таки пропустил от комфортно чувствующей себя в середине таблицы «Уфы».
В ожидании голевого пиршества...
...не находился ни Влад Батурин, ни я, ни кто-либо ещё. Параллельно болиды Формулы-1 нарезали круги между сочинскими олимпийскими объектами, в римском дерби рубились «Рома» и «Лацио», а «Манчестер Юнайтед» пытался понять, как забивать без Златана и симуляций в штрафной. В общем, конкуренцию за зрительское внимание двум из трёх самых малозабивающих команд чемпионата России было вести тяжело.
«Арсенал» забил всего 14 матчей в 25 турах (даже у «Томи» 15), а «Уфа», несмотря на высокое турнирное положение – 16. Причём команда Семака забивала всего в двух из семи предыдущих матчей. Казалось бы, вперёд на сайты букмекеров, ставить на «низ»! Но коэффициенты не привлекали: более-менее все понимали, что больше одной фамилии на табло «Нефтяника» вряд ли появится.
Потеря и возвращение
Очень кстати для Семака пришлось возвращение Слая: согласно статистике, он является абсолютно ключевой фигурой в атаке «Уфы», наличие которой кардинально меняет общекомандные показатели, особенно в борьбе на чужой половине. С другой стороны, проблемы (видимо, не только с отражением дальних ударов) возникли у Александра Беленова, поэтому в воротах его заменил Гиорги Шелия.
Без шансов
Впрочем, в 1-м тайме команды запросто могли открыть филиалы шоу «Кто хочет стать легионером?» и поставить в ворота кого угодно: в створ команды всё равно ни разу не попали. Территориальный перевес был не нужен никому: обе команды плотно защищались при схемах с тремя центральными защитниками.
По сути, вся игра сводилась к подачам стандартов, столкновениям и их последствиям. Режиссёр, с трудом насобиравший интересных эпизодов для саммари, развлекал зрителей планами женского сектора, в котором сидели девчонки с непонятно зачем нарисованными бородами. Скоро Евровидение, не иначе весеннее дыхание Кончиты Вурст...
«Уфа» после подачи штрафного попали в перекладину из офсайда, «Арсенал» после розыгрыша углового отметился впечатляющим дальним ударом Думбия, едва не залетевшим в девятку. В целом – всё. «Уфе» пришлось владеть мячом больше: команда зарабатывала стандарты и не давала сопернику контратаковать, в том числе благодаря тактике мелкого фола. Хотя словить кайф от игры всё равно было возможно.
Стабильность
Задачу-минимум (не пропустить) на 1-й тайм выполнили обе команды. После перерыва они не могли продвинуться в направлении её перевыполнения или же побаивались рисковать для этого. На 58-й минуте активный Иван Обляков нанёс первый удар в створ, хотя за пару минут до этого атаку усилить решил Кирьяков: габаритный Расич, забивший в прошлом туре «Крыльям», сменил Максимова.
«Уфа» же продолжала владеть хозяйским преимуществом, «Арсенал» в среднем примерно раз в 10 минут зарабатывал опасный стандарт на чужой половине: немного неточно со штрафного приложился Бурмистров, в своего партнёра зарядил Думбия. Расич тщетно пытался заработать пенальти падениями при любом даже не совсем удобном случае.
Кому нужнее
В концовке вперёд должен был пойти и пошёл «Арсенал», ведь не «Уфа» ведёт борьбу за выживание очко в очко с «Оренбургом» и «Крыльями», которые в понедельник сыграют между собой. «Уфа», впрочем, рассматривала такое положение дел как возможность поймать раскрывающегося соперника на контратаке. В какой-то момент даже показалось, что игра пошла на встречных курсах, но «Уфа» заработала пару стандартов и основательно прижала соперника.
Нет сухарям!
Итоговая нулевая ничья, на которую наиграли команды, вряд ли кого-то порадовала бы: Сергей Семак снова не мог дождаться от своих парней забитого мяча, а «Арсенал» не набирал такой нужный максимум очков во встрече с не самым сильным и мотивированным соперником: с «Ростовом» и ЦСКА брать баллы будет потяжелее.
Но и в «Уфе» набрать хотя бы очко «Арсеналу» не удалось, ведь на 93-й минуте произошло невероятное: Слай подал в штрафную, Кротов в борьбе с Вергарой зацепился за мяч и хладнокровно откатил его Сухову. Александр успел даже обработать мяч, прежде чем послать его в ногу Александрова, который свою команду не спас. И пусть в турнирной таблице «Уфе» и так ничего не угрожает, победе футболисты и Сергей Семак были очень рады, поскольку она унесёт с собой давление и негативный эмоциональный фон, создававший в последнее время большие проблемы одну из открытий этого сезона.
"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, (Зубарев, 85), Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александр, Бурмистров, (Горбатенко, 90), Максимов, (Расич, 55), Бурчану, Думбия, Шевченко.
Предупреждения: Аликин, 36, Вергара, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В ожидании голевого пиршества...
...не находился ни Влад Батурин, ни я, ни кто-либо ещё. Параллельно болиды Формулы-1 нарезали круги между сочинскими олимпийскими объектами, в римском дерби рубились «Рома» и «Лацио», а «Манчестер Юнайтед» пытался понять, как забивать без Златана и симуляций в штрафной. В общем, конкуренцию за зрительское внимание двум из трёх самых малозабивающих команд чемпионата России было вести тяжело.
«Арсенал» забил всего 14 матчей в 25 турах (даже у «Томи» 15), а «Уфа», несмотря на высокое турнирное положение – 16. Причём команда Семака забивала всего в двух из семи предыдущих матчей. Казалось бы, вперёд на сайты букмекеров, ставить на «низ»! Но коэффициенты не привлекали: более-менее все понимали, что больше одной фамилии на табло «Нефтяника» вряд ли появится.
Потеря и возвращение
Очень кстати для Семака пришлось возвращение Слая: согласно статистике, он является абсолютно ключевой фигурой в атаке «Уфы», наличие которой кардинально меняет общекомандные показатели, особенно в борьбе на чужой половине. С другой стороны, проблемы (видимо, не только с отражением дальних ударов) возникли у Александра Беленова, поэтому в воротах его заменил Гиорги Шелия.
Без шансов
Впрочем, в 1-м тайме команды запросто могли открыть филиалы шоу «Кто хочет стать легионером?» и поставить в ворота кого угодно: в створ команды всё равно ни разу не попали. Территориальный перевес был не нужен никому: обе команды плотно защищались при схемах с тремя центральными защитниками.
По сути, вся игра сводилась к подачам стандартов, столкновениям и их последствиям. Режиссёр, с трудом насобиравший интересных эпизодов для саммари, развлекал зрителей планами женского сектора, в котором сидели девчонки с непонятно зачем нарисованными бородами. Скоро Евровидение, не иначе весеннее дыхание Кончиты Вурст...
«Уфа» после подачи штрафного попали в перекладину из офсайда, «Арсенал» после розыгрыша углового отметился впечатляющим дальним ударом Думбия, едва не залетевшим в девятку. В целом – всё. «Уфе» пришлось владеть мячом больше: команда зарабатывала стандарты и не давала сопернику контратаковать, в том числе благодаря тактике мелкого фола. Хотя словить кайф от игры всё равно было возможно.
Стабильность
Задачу-минимум (не пропустить) на 1-й тайм выполнили обе команды. После перерыва они не могли продвинуться в направлении её перевыполнения или же побаивались рисковать для этого. На 58-й минуте активный Иван Обляков нанёс первый удар в створ, хотя за пару минут до этого атаку усилить решил Кирьяков: габаритный Расич, забивший в прошлом туре «Крыльям», сменил Максимова.
«Уфа» же продолжала владеть хозяйским преимуществом, «Арсенал» в среднем примерно раз в 10 минут зарабатывал опасный стандарт на чужой половине: немного неточно со штрафного приложился Бурмистров, в своего партнёра зарядил Думбия. Расич тщетно пытался заработать пенальти падениями при любом даже не совсем удобном случае.
Кому нужнее
В концовке вперёд должен был пойти и пошёл «Арсенал», ведь не «Уфа» ведёт борьбу за выживание очко в очко с «Оренбургом» и «Крыльями», которые в понедельник сыграют между собой. «Уфа», впрочем, рассматривала такое положение дел как возможность поймать раскрывающегося соперника на контратаке. В какой-то момент даже показалось, что игра пошла на встречных курсах, но «Уфа» заработала пару стандартов и основательно прижала соперника.
Нет сухарям!
Итоговая нулевая ничья, на которую наиграли команды, вряд ли кого-то порадовала бы: Сергей Семак снова не мог дождаться от своих парней забитого мяча, а «Арсенал» не набирал такой нужный максимум очков во встрече с не самым сильным и мотивированным соперником: с «Ростовом» и ЦСКА брать баллы будет потяжелее.
Но и в «Уфе» набрать хотя бы очко «Арсеналу» не удалось, ведь на 93-й минуте произошло невероятное: Слай подал в штрафную, Кротов в борьбе с Вергарой зацепился за мяч и хладнокровно откатил его Сухову. Александр успел даже обработать мяч, прежде чем послать его в ногу Александрова, который свою команду не спас. И пусть в турнирной таблице «Уфе» и так ничего не угрожает, победе футболисты и Сергей Семак были очень рады, поскольку она унесёт с собой давление и негативный эмоциональный фон, создававший в последнее время большие проблемы одну из открытий этого сезона.
Чемпионат России
26 тур
"Уфа" - "Арсенал" 1:0
26 тур
"Уфа" - "Арсенал" 1:0
Гол: Сухов, 90+3
"Уфа": Шелия, Аликин, Никитин, Йокич, Засеев, (Зубарев, 85), Пауревич, Сухов, Стоцкий, Игбун, Карп, Обляков.
"Арсенал": Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александр, Бурмистров, (Горбатенко, 90), Максимов, (Расич, 55), Бурчану, Думбия, Шевченко.
Предупреждения: Аликин, 36, Вергара, 90+1
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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