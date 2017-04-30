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Джанни Инфантино: решение шейха Ахмада покинуть совет ФИФА принято в интересах организации
Решение главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха покинуть совет Международной федерации футбола (ФИФА) после обвинений в коррупции со стороны Минюста США было принято в интересах организации, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Ранее в воскресенье шейх Ахмад объявил о своем уходе из совета ФИФА, отметив, что отвергает обвинения в коррупции.
"Я принял к сведению решение шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха. Я хочу поблагодарить его за это решение, которое, конечно, нелегко принять, но это в лучших интересах ФИФА", - сказал Инфантино.
В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (АФК), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.
Ранее в воскресенье шейх Ахмад объявил о своем уходе из совета ФИФА, отметив, что отвергает обвинения в коррупции.
"Я принял к сведению решение шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха. Я хочу поблагодарить его за это решение, которое, конечно, нелегко принять, но это в лучших интересах ФИФА", - сказал Инфантино.
В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил 100 тысяч долларов от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (АФК), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.
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