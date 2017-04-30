Дани Карвахаль: у нас осталось пять финалов, и мы выиграли первый из них

Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал победу над "Валенсией" (2:1) в 35-м туре чемпионата Испании.



"У нас осталось пять финалов, и мы выиграли первый из них. Нам непросто далась эта победа, поскольку добыта она была в тяжёлом матче против сложного соперника, но самое главное, что мы сумели взять три очка и приблизить победу в Ла Лиге.



Мы смотрим только на свой календарь и понимаем, что если мы возьмем 10 очков из 12, то станем чемпионами. Что касается ротаций, то это прерогатива тренера: для нас это не проблема – самое главное, что команда добивается побед", - цитирует Карвахаля официальный сайт "Реала".