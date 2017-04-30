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Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Дани Карвахаль: у нас осталось пять финалов, и мы выиграли первый из них
Защитник "Реала" Дани Карвахаль прокомментировал победу над "Валенсией" (2:1) в 35-м туре чемпионата Испании.
"У нас осталось пять финалов, и мы выиграли первый из них. Нам непросто далась эта победа, поскольку добыта она была в тяжёлом матче против сложного соперника, но самое главное, что мы сумели взять три очка и приблизить победу в Ла Лиге.
Мы смотрим только на свой календарь и понимаем, что если мы возьмем 10 очков из 12, то станем чемпионами. Что касается ротаций, то это прерогатива тренера: для нас это не проблема – самое главное, что команда добивается побед", - цитирует Карвахаля официальный сайт "Реала".
"У нас осталось пять финалов, и мы выиграли первый из них. Нам непросто далась эта победа, поскольку добыта она была в тяжёлом матче против сложного соперника, но самое главное, что мы сумели взять три очка и приблизить победу в Ла Лиге.
Мы смотрим только на свой календарь и понимаем, что если мы возьмем 10 очков из 12, то станем чемпионами. Что касается ротаций, то это прерогатива тренера: для нас это не проблема – самое главное, что команда добивается побед", - цитирует Карвахаля официальный сайт "Реала".
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