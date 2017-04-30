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"Тосно" хочет подписать новое соглашение с Дмитрием Парфеновым

Руководство "Тосно" рассчитывает по окончании сезона продлить контракт с главным тренером команды Дмитрием Парфеновым, сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

"Контракт Парфенова рассчитан до конца сезона, он пока не продлен. Мы надеемся, что продолжим работу с этим тренером. У нас прекрасный коллектив, мы ладим и понимаем друг друга с полуслова. Уверен, что ни он, ни мы не захотят никаких перемен", - цитирует Матюшенко ТАСС.
Теги: Тосно Парфенов
Сегодня, 17:46
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(0)
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Цитата: МАРТ
Цитата: Colambous
Цитата: МАРТ
Не отказывайте себе в ЭТОМ...

Без тебя свинья разберутся,не суй свой пятак,куда не просят.

и какое ты, чухня питерская, имеешь отношение к ТОСНО?

Вперёд в закуту,животное....Я с поросями не общаюсь.

какое отношение к ТОСНО?...болото..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 18:13) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: МАРТ
Цитата: Colambous
Цитата: МАРТ
Не отказывайте себе в ЭТОМ...

Без тебя свинья разберутся,не суй свой пятак,куда не просят.

и какое ты, чухня питерская, имеешь отношение к ТОСНО?

Вперёд в закуту,животное....Я с поросями не общаюсь.
Регистрация: 24.11.2016
№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:05) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Colambous
Цитата: МАРТ
Не отказывайте себе в ЭТОМ...

Без тебя свинья разберутся,не суй свой пятак,куда не просят.

и какое ты, чухня питерская, имеешь отношение к ТОСНО?
Регистрация: 6.09.2013
№2 Написал: Colambous Южный берег Ледовитого океана (Сегодня, 17:58) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: МАРТ
Не отказывайте себе в ЭТОМ...

Без тебя свинья разберутся,не суй свой пятак,куда не просят.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не отказывайте себе в ЭТОМ...
Регистрация: 6.09.2013
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