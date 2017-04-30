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Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Более 18 тысяч билетов продано на финал Кубка России
На данный момент продано более 18 тысяч билетов на финал Кубка России, который пройдет в Сочи, сообщает ТАСС.
Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на стадионе "Фишт". В нем сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на стадионе "Фишт". В нем сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
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