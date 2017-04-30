Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Более 18 тысяч билетов продано на финал Кубка России

На данный момент продано более 18 тысяч билетов на финал Кубка России, который пройдет в Сочи, сообщает ТАСС.

Финальный матч Кубка России пройдет 2 мая на стадионе "Фишт". В нем сыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Сегодня, 18:10
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.