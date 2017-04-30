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Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав "Ростова" на матч 26-го тура российской Премьер-Лиги с "Амкаром".

Основной состав "Ростова": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Кудряшов, Байрамян, Гацкан, Препелицэ, Нобоа, Азмун, Полоз.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Ерохин, Киреев, Бухаров, Могилевец.
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 18:21
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