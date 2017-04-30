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Видео празднования гола "Спартака" в ворота ЦСКА

На 32-й минуте главного дерби страны форвард "Спартака" Луис Адриано открыл счёт. Корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов показывает, как красно-белые отпраздновали это событие.

Теги: Спартак ЦСКА Rвидео
Сегодня, 18:22
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