Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:26
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Артем Ребров: в первом тайме ЦСКА показал то, что ожидал "Спартак"
Голкипер "Спартака" Артём Ребров в перерыве гостевого матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА подвёл итоги первой половины встречи. После первого тайма счёт в матче – 1:1.
"ЦСКА играет дома, им нужна победа, но нам она тоже нужна. В таких матчах начало очень важно. ЦСКА показал то, что мы ожидали. Нам удалось выдержать стартовый натиск, но в конце не удержали. Ничего страшного. Изменится ли игра "Спартака" во втором тайме? Увидим", — сказал Ребров в эфире телеканала "Наш футбол".
"ЦСКА играет дома, им нужна победа, но нам она тоже нужна. В таких матчах начало очень важно. ЦСКА показал то, что мы ожидали. Нам удалось выдержать стартовый натиск, но в конце не удержали. Ничего страшного. Изменится ли игра "Спартака" во втором тайме? Увидим", — сказал Ребров в эфире телеканала "Наш футбол".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.