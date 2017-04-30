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Артем Ребров: в первом тайме ЦСКА показал то, что ожидал "Спартак"

Голкипер "Спартака" Артём Ребров в перерыве гостевого матча 26-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА подвёл итоги первой половины встречи. После первого тайма счёт в матче – 1:1.

"ЦСКА играет дома, им нужна победа, но нам она тоже нужна. В таких матчах начало очень важно. ЦСКА показал то, что мы ожидали. Нам удалось выдержать стартовый натиск, но в конце не удержали. Ничего страшного. Изменится ли игра "Спартака" во втором тайме? Увидим", — сказал Ребров в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Спартак ЦСКА Ребров
Сегодня, 18:23
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