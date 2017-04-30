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16:26
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (3)
10:32
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Обзор. 34 тур. ФНЛ
Видео перфоманса фанатов ЦСКА
Фанатская трибуна хозяев главного дерби страны подготовилась к матчу против "Спартака", обозначив намерение играть только на победу, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.
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