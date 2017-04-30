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Видео перфоманса фанатов ЦСКА

Фанатская трибуна хозяев главного дерби страны подготовилась к матчу против "Спартака", обозначив намерение играть только на победу, передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Теги: ЦСКА Спартак Rвидео
Сегодня, 18:31
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