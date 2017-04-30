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Сергей Семак: с такими, как тульский "Арсенал", сейчас сложнее, чем с лидерами
Главный тренер "Уфы" Сергей Семак прокомментировал домашнюю победу над тульским "Арсеналом" (1:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
"Трудный матч, много борьбы. Мы долго не выигрывали, в последних матчах не было результата. Мы понимали, что соперник едет в Уфу за тремя очками, но рад, что добавили на последних минутах и вырвали победу.
Беленов сегодня не попал в старт по медицинским показателям. У нас есть травма у Фатая. Многие хотят играть в стартовом составе, но мест всего 11. Ждём конкретику и в продлении контракта с Беленовым.
Цель в оставшихся играх — выигрывать каждый матч, расти. Мы небольшая команда с духом и болельщиками. Сложнее сейчас с такими командами, как "Арсенал", чем с лидерами чемпионата", — цитирует Семака пресс-служба тульского "Арсенала".
"Трудный матч, много борьбы. Мы долго не выигрывали, в последних матчах не было результата. Мы понимали, что соперник едет в Уфу за тремя очками, но рад, что добавили на последних минутах и вырвали победу.
Беленов сегодня не попал в старт по медицинским показателям. У нас есть травма у Фатая. Многие хотят играть в стартовом составе, но мест всего 11. Ждём конкретику и в продлении контракта с Беленовым.
Цель в оставшихся играх — выигрывать каждый матч, расти. Мы небольшая команда с духом и болельщиками. Сложнее сейчас с такими командами, как "Арсенал", чем с лидерами чемпионата", — цитирует Семака пресс-служба тульского "Арсенала".
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