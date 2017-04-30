Гэри Кэхилл: победить "Эвертон" со счетом 3:0 - это фантастика

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (3:0) в тридцать пятом туре АПЛ.



"Мы получаем результат, затем "Тоттенхэм" отвечает. Так было каждую неделю. Сегодняшний матч был для нас сродни финалу Кубка. Победить "Эвертон" со счетом 3:0 - это фантастика. Нам пришлось отдать много сил для этого. Гол Педро получился особенным. Победа в чемпионате теперь в наших руках", - приводит его слова Sky Sports.