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Гэри Кэхилл: победить "Эвертон" со счетом 3:0 - это фантастика

Защитник "Челси" Гэри Кэхилл прокомментировал победу своей команды в матче против "Эвертона" (3:0) в тридцать пятом туре АПЛ.

"Мы получаем результат, затем "Тоттенхэм" отвечает. Так было каждую неделю. Сегодняшний матч был для нас сродни финалу Кубка. Победить "Эвертон" со счетом 3:0 - это фантастика. Нам пришлось отдать много сил для этого. Гол Педро получился особенным. Победа в чемпионате теперь в наших руках", - приводит его слова Sky Sports.
Теги: Эвертон Челси
Сегодня, 18:41
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№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 18:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
отличный футбол,парни!!Виват,Антонио!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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