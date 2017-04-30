Лучано Спаллетти: ужасные моменты сделали ужасной "Рому"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лацио" (1:3) в тридцать четвертом туре итальянской Серии А.



"Ужасные моменты сделали ужасной "Рому". Мы начали хорошо, начали показывать свой футбол. Мы создали несколько моментов, а потом пропустили после первого шанса соперника. Естественно, это был психологический удар. Вы начинаете совершать ошибки, и эта уже не та команда. Мы потеряли остроту, принимали плохие решения. Нам следовало больше владеть мячом", - передает его слова Football Italia.