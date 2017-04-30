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Лучано Спаллетти: ужасные моменты сделали ужасной "Рому"

Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лацио" (1:3) в тридцать четвертом туре итальянской Серии А.

"Ужасные моменты сделали ужасной "Рому". Мы начали хорошо, начали показывать свой футбол. Мы создали несколько моментов, а потом пропустили после первого шанса соперника. Естественно, это был психологический удар. Вы начинаете совершать ошибки, и эта уже не та команда. Мы потеряли остроту, принимали плохие решения. Нам следовало больше владеть мячом", - передает его слова Football Italia.
Теги: Спаллетти Рома
Сегодня, 20:54
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