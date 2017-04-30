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21:28
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
21:06
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Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
20:38
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
20:32
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Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
19:23
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
19:17
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Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
"Тоттенхэм" выиграл в дерби у "Арсенала"
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" – 2:0.
Чемпионат Англии
35 тур
"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2:0
Гол: Алли, 58, Кейн, 60 (пен.)
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер, 90), Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Кейн, Хын Мин (Дембеле, 81)
"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Паулиста (Бельерин, 78), Окслейд-Чемберлен, Джака (Уэлбек, 68), Рэмси, Озил, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес
Предупреждения: Паулиста, 71, Кейн, 73, Жиру, 74, Монреаль, 79
Чемпионат Англии
35 тур
"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2:0
Гол: Алли, 58, Кейн, 60 (пен.)
"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер, 90), Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Кейн, Хын Мин (Дембеле, 81)
"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Паулиста (Бельерин, 78), Окслейд-Чемберлен, Джака (Уэлбек, 68), Рэмси, Озил, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес
Предупреждения: Паулиста, 71, Кейн, 73, Жиру, 74, Монреаль, 79
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