Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тоттенхэм" выиграл в дерби у "Арсенала"

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Арсенал" – 2:0.

Чемпионат Англии

35 тур

"Тоттенхэм" - "Арсенал" 2:0

Гол: Алли, 58, Кейн, 60 (пен.)

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер (Уолкер, 90), Дэвис, Алдервейрелд, Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Дайер, Алли (Сиссоко, 90), Кейн, Хын Мин (Дембеле, 81)

"Арсенал": Чех, Гиббз, Монреаль, Косельни, Паулиста (Бельерин, 78), Окслейд-Чемберлен, Джака (Уэлбек, 68), Рэмси, Озил, Жиру (Уолкотт, 85), Санчес

Предупреждения: Паулиста, 71, Кейн, 73, Жиру, 74, Монреаль, 79
Теги: Тоттенхэм Арсенал
Сегодня, 21:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.