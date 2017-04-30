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"Ростов" со счетом 1:0 обыграл "Амкар"

В матче 26-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над "Амкаром".

Чемпионат России

26 тур

"Ростов" - "Амкар" 1:0

Гол: Бухаров, 57.

"Ростов": Медведев, Кудряшов, Навас, Терентьев, Симич (Могилевец, 41), Байрамян, Гацкан, Нобоа, Препелицэ, Полоз (Ерохин, 61), Азмун (Бухаров, 46).

"Амкар": Хомич, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 65), Конде, Гол, Баланович (Комолов, 58), Йовичич, Костюков, Гасилин (Шиндер, 67).

Предупреждения: Милькович, 33.

Удаление: Йовичич, 54
Теги: Ростов Амкар
Сегодня, 21:23
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12
(2)
№12 Написал: topdon Ростов- на- Дону (Сегодня, 22:08) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Spartacus1971,
я хочу пожелать теперь Спартаку набрать столько же очков в Европе, сколько мы набрали в прошлом и этом году.
Регистрация: 6.07.2013
№11 Написал: Hitman (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Иди Карреру поздравь, не забудь ЦСКА и Зениту руку пожать за слив этого сезона, иначе как всегда были бы на 4-5 месте.

как же мне нравится читать эти школьные сопли,Спартак все команды прямых конкурентов обыграл во 2 круге,а никак кони например всё только за счет аутсайдеров постоянно выезжали и по 7-10 пенальти за сезон
Регистрация: 20.04.2017
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:48) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ростов подкосили шесть подряд нулевок, и теперь уже не догнать и не добраться до 4 места, а игра в защите на НОЛЬ ,восхищает, честное слово.
Регистрация: 20.03.2014
№9 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:36) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Hitman
Цитата: ilovefootball
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!

скройся,шестиместный

Иди Карреру поздравь, не забудь ЦСКА и Зениту руку пожать за слив этого сезона, иначе как всегда были бы на 4-5 месте.
Регистрация: 18.03.2013
№8 Написал: tuner (Сегодня, 21:35) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartacus1971
А вы шампиньонами

Истину говоришь! Но есть одна закавыка: пропустили вы в два раза больше нас, а значит в лиге чемпионов вам ловить нечего. Так что, от шампиньонов слышим! smile
Регистрация: 29.08.2015
№7 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!

smiley
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: ilovefootball
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!


Кто это реальный чемпион?Чемпион на данный момент кони,а в этом сезоне может и мы будем.А вы шампиньонами.

Все никак не успокоишься, после 0-3? Расслабься, выигрывает тот, кто выигрывает. Ростов обыграл Спартак - будущего чемпиона России, теперь тебе легче?
Регистрация: 18.03.2013
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!

скройся,шестиместный
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:30) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!


Кто это реальный чемпион?Чемпион на данный момент кони,а в этом сезоне может и мы будем.А вы шампиньонами.
Регистрация: 12.02.2013
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 21:28) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Каждому Бухарову , свой Бердыев...Сомнений в победе Ростова как-то не было..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:26) #
  • -4
  •  (18)
Болеет за:
«Ростов»
Спасибо реальным чемпионам - МУЖИКАМ!
Регистрация: 18.03.2013
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:25) #
  • +7
  •  (11)
online

Зениту надо будет присмотреться к данному классному форварду
Регистрация: 20.04.2016
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