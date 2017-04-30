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Александр Мостовой: сейчас можно смело заявить, что "Спартак" на все 100% чемпион

Александр Мостовой: сейчас можно смело заявить, что "Спартак" на все 100% чемпион Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 26-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и своей бывшей командой (1:2).

Комментарии о прошедшем московском дерби:

Общее впечатление, конечно, хорошее. То, что, в принципе, мы и думали – «Спартак» не проиграет, а как оказалось, красно-белые ещё и за счёт грубых ошибок футболистов ЦСКА, смогли и победить. Поэтому, думаю, что многие согласятся с тем, что «Спартак» заслуженно занимает первую строчку в таблице и уверенно идёт к чемпионству.

О невышедшем на поле, Алане Дзагоеве:

Конечно же роль Алана сыграла, несомненно мы об этом уже говорили, что его фигура является одной из ключевых, но другое дело, что в целом, ЦСКА, возможно, не заслужил поражения, но грубейшие ошибки в средней линии и обороне дали о себе знать. Если в эпизоде с первым голом, ещё как-то можно понять красно-синих, упустили игроков противника в борьбе, то непростительная ошибка во втором мяче от Васина, конечно, привела, как я думаю, к шоку болельщиков армейцев и в восторг болельщиков «Спартака».

О нереализованном моменте ЦСКА в начале матча и ошибке Васина:

Скажу вкратце, что не только сам Ионов там не забил, но и хорошо сыграл Ребров, вышедший вовремя из ворот. Такое бывает. А так, и у «Спартака» тоже было много хороших моментов во втором тайме, особенно когда Акинфеев выручил, выбив мяч с ленточки ворот. В целом, я бы не заострял так сильно внимание только о том моменте ЦСКА в начале встречи, а считаю, что основную и ключевую роль в матче сыграл тот эпизод с грубейшей, ужасной ошибкой Васина. Тут даже и говорить не о чем. Можно было с тем мячом намного лучше разобраться. Даже комментировать не приходится, я не могу понять, что его побудило так поступить.

О работе Безбородова:

Я считаю, что хорошее судейство. Арбитр давал играть и не было эпизодов, к которым можно было бы придраться.

«Спартак» уже точно чемпион?:

Если ещё три тура назад все говорили, что «Спартак» примерно на 80% является чемпионом, то сейчас можно смело заявить, что красно-белые на все 100% чемпионы РФПЛ. Безусловно, уже точно ничто не остановит «Спартак» на пути к 10-му титулу.

Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
Теги: Мостовой Спартак ЦСКА
Сегодня, 21:39
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13
(5)
№13 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:10) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Адекватных спартачей с чемпионством!Но судя по коментам здесь их нет....


Есть, спасибо)
Регистрация: 27.04.2009
№12 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:09) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Адекватных спартачей с чемпионством!Но судя по коментам здесь их нет....

[quote=22911Сдохни тварь![/quote]
[quote=22911Иди в свинарник![/quote]
[quote=22911Браво!!!!!!Свинск
ий анализ![/quote]

Добавить нечего smirk


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Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№11 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 22:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Адекватных спартачей с чемпионством!Но судя по коментам здесь их нет....
Регистрация: 16.11.2014
№10 Написал: Радагаст Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не побоюсь утверждать, что, за редким исключением, вся страна в заочном споре за оставшуюся путёвку в Лигу Чемпионов будет переживать за ЦСКА. Питерцы в последнее время так гнусно ныли и их так отвратительно тянули, что нейтральных и сочувствующих этой "командочке" стало на порядок меньше. Да что нейтральных, даже питерцы, у кого осталось хоть чуточку совести, краснели от происходящего в матче с Уралом.
Надеюсь, в последних турах быки поднимут бомжей на рога, а железнодорожники опустят перед ними шлагбаум smirk
Регистрация: 4.06.2015
№9 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
Значит можно смело заявить, что в лиге чемпионов выход из группы на все сто процентов обеспечен! Радостно!!!

не становись сукой, тут почти все болели за твой клуб. не стоит опускаться от одного удачного сезона... и язвить.
Регистрация: 14.03.2010
№8 Написал: кандид (Сегодня, 21:52) #
  • +1
  •  (3)

А где жирный Червь ? Ну и Генку хочу послушать.
Регистрация: 29.09.2016
№7 Написал: vlees...... (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
шансы есть конечно,нужно побеждать томь и потом взять 1 очко в 3 играх relaxed
Регистрация: 27.04.2017
№6 Написал: Primus Москва (Сегодня, 21:47) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Скажем так, шансы очень высоки. Завтра у Томи удалят человека три, пару раз пенальти поставят - и в ослабленном составе 6-го числа сибиряки приедут на "Открытие". Вот уже три очка, подаренные хамской и бездарной политикой питерского зеНытика smirk


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Мурзинка - Зенит - Зенытик - Мразинка
Регистрация: 14.07.2013
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 21:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Сань ! Дак что там про Луиса Андриано то ? bowtie


Простим их, с ихними жабами... Они же всё-равно наши. ))) И тоже сегодня радуются... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Ахилл (Сегодня, 21:45) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: iDEAD
Сань ! Дак что там про Луиса Андриано то

Да бесполезное усиление. Полное говно laughing


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achill. На сайте с 04.09.2007. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: tuner (Сегодня, 21:44) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Значит можно смело заявить, что в лиге чемпионов выход из группы на все сто процентов обеспечен! Радостно!!!
Регистрация: 29.08.2015
№2 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
нострадамус
Регистрация: 14.03.2010
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (8)

Сань ! Дак что там про Луиса Андриано то ? bowtie
Регистрация: 29.03.2013
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