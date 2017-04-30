Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 25 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
21:28
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
21:06
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
Андрей Червиченко: игра Васина в эпизоде с голом Глушакова? Защитников уже на уровне детской школы выгоняли за такие ошибки (35)
20:38
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
20:32
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
Георгий Джикия: есть «Зенит», есть ЦСКА. А есть «Спартак», который их обыграл 2:1 (видео) (12)
19:23
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
19:17
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (285)
"Спартак" одержал победу над ЦСКА (285)
16:26
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Дмитрий Радченко: если "Спартак" победит в дерби, его можно будет поздравить с чемпионством (4)
Александр Мостовой: сейчас можно смело заявить, что "Спартак" на все 100% чемпион
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал центральный матч 26-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и своей бывшей командой (1:2).
Комментарии о прошедшем московском дерби:
Общее впечатление, конечно, хорошее. То, что, в принципе, мы и думали – «Спартак» не проиграет, а как оказалось, красно-белые ещё и за счёт грубых ошибок футболистов ЦСКА, смогли и победить. Поэтому, думаю, что многие согласятся с тем, что «Спартак» заслуженно занимает первую строчку в таблице и уверенно идёт к чемпионству.
О невышедшем на поле, Алане Дзагоеве:
Конечно же роль Алана сыграла, несомненно мы об этом уже говорили, что его фигура является одной из ключевых, но другое дело, что в целом, ЦСКА, возможно, не заслужил поражения, но грубейшие ошибки в средней линии и обороне дали о себе знать. Если в эпизоде с первым голом, ещё как-то можно понять красно-синих, упустили игроков противника в борьбе, то непростительная ошибка во втором мяче от Васина, конечно, привела, как я думаю, к шоку болельщиков армейцев и в восторг болельщиков «Спартака».
О нереализованном моменте ЦСКА в начале матча и ошибке Васина:
Скажу вкратце, что не только сам Ионов там не забил, но и хорошо сыграл Ребров, вышедший вовремя из ворот. Такое бывает. А так, и у «Спартака» тоже было много хороших моментов во втором тайме, особенно когда Акинфеев выручил, выбив мяч с ленточки ворот. В целом, я бы не заострял так сильно внимание только о том моменте ЦСКА в начале встречи, а считаю, что основную и ключевую роль в матче сыграл тот эпизод с грубейшей, ужасной ошибкой Васина. Тут даже и говорить не о чем. Можно было с тем мячом намного лучше разобраться. Даже комментировать не приходится, я не могу понять, что его побудило так поступить.
О работе Безбородова:
Я считаю, что хорошее судейство. Арбитр давал играть и не было эпизодов, к которым можно было бы придраться.
«Спартак» уже точно чемпион?:
Если ещё три тура назад все говорили, что «Спартак» примерно на 80% является чемпионом, то сейчас можно смело заявить, что красно-белые на все 100% чемпионы РФПЛ. Безусловно, уже точно ничто не остановит «Спартак» на пути к 10-му титулу.
Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
Комментарии о прошедшем московском дерби:
Общее впечатление, конечно, хорошее. То, что, в принципе, мы и думали – «Спартак» не проиграет, а как оказалось, красно-белые ещё и за счёт грубых ошибок футболистов ЦСКА, смогли и победить. Поэтому, думаю, что многие согласятся с тем, что «Спартак» заслуженно занимает первую строчку в таблице и уверенно идёт к чемпионству.
О невышедшем на поле, Алане Дзагоеве:
Конечно же роль Алана сыграла, несомненно мы об этом уже говорили, что его фигура является одной из ключевых, но другое дело, что в целом, ЦСКА, возможно, не заслужил поражения, но грубейшие ошибки в средней линии и обороне дали о себе знать. Если в эпизоде с первым голом, ещё как-то можно понять красно-синих, упустили игроков противника в борьбе, то непростительная ошибка во втором мяче от Васина, конечно, привела, как я думаю, к шоку болельщиков армейцев и в восторг болельщиков «Спартака».
О нереализованном моменте ЦСКА в начале матча и ошибке Васина:
Скажу вкратце, что не только сам Ионов там не забил, но и хорошо сыграл Ребров, вышедший вовремя из ворот. Такое бывает. А так, и у «Спартака» тоже было много хороших моментов во втором тайме, особенно когда Акинфеев выручил, выбив мяч с ленточки ворот. В целом, я бы не заострял так сильно внимание только о том моменте ЦСКА в начале встречи, а считаю, что основную и ключевую роль в матче сыграл тот эпизод с грубейшей, ужасной ошибкой Васина. Тут даже и говорить не о чем. Можно было с тем мячом намного лучше разобраться. Даже комментировать не приходится, я не могу понять, что его побудило так поступить.
О работе Безбородова:
Я считаю, что хорошее судейство. Арбитр давал играть и не было эпизодов, к которым можно было бы придраться.
«Спартак» уже точно чемпион?:
Если ещё три тура назад все говорили, что «Спартак» примерно на 80% является чемпионом, то сейчас можно смело заявить, что красно-белые на все 100% чемпионы РФПЛ. Безусловно, уже точно ничто не остановит «Спартак» на пути к 10-му титулу.
Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.