Иван Данильянц: с "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал победу своей команды в матче против "Амкара" (1:0).



"Безусловно, сделав все замены к 60-й минуте, были опаски, но это были вынужденные замены. Бухаров буквально доигрывал на последних минутах, боролся только за верховые мячи, не более. С "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях. Сегодняшняя игра не исключение. Травма Марко Симича? Растяжение боковой мышцы бедра", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".