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Виталий Мутко: после сегодняшней победы в дерби шансы на чемпионство у "Спартака" высочайшие (3)
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ЦСКА - Спартак. Оценки команд (14)
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Хамес Родригес: когда я выхожу на поле, я всегда пытаюсь быть максимально полезным для команды
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Иван Данильянц: с "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц прокомментировал победу своей команды в матче против "Амкара" (1:0).
"Безусловно, сделав все замены к 60-й минуте, были опаски, но это были вынужденные замены. Бухаров буквально доигрывал на последних минутах, боролся только за верховые мячи, не более. С "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях. Сегодняшняя игра не исключение. Травма Марко Симича? Растяжение боковой мышцы бедра", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
"Безусловно, сделав все замены к 60-й минуте, были опаски, но это были вынужденные замены. Бухаров буквально доигрывал на последних минутах, боролся только за верховые мячи, не более. С "Амкаром" всегда игры очень сложные, на волевых усилиях. Сегодняшняя игра не исключение. Травма Марко Симича? Растяжение боковой мышцы бедра", - сказал Данильянц в эфире телеканала "Наш футбол".
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