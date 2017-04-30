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Владимир Пономарев: забей ЦСКА на первых минутах, игра могла бы стать совсем другой

Владимир Пономарев: забей ЦСКА на первых минутах, игра могла бы стать совсем другой Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 26-м туре Премьер-Лиги против "Спартака" (1:2).

Об игре:

- Конечно, матч был сумасшедший и валидольный, но для зрителей интересный. Такие матчи редко можно увидеть в этом чемпионате. Могли выиграть и ЦСКА и «Спартак». Считаю, что игра получилась очень захватывающей.

Об игре армейцев без Дзагоева и ошибка Виктора Васина:

- В какой-то степени, отсутствие Алана имеет место в общем рисунке игры армейцев. Он мог бы и подержать мяч, и лучше им распорядиться. Я скажу, что большая ошибка тренерского штаба, что не сыграл в этом матче Игнашевич, т.к. Васин уступает Сергею, хуже читает игру. Думаю, что Игнашевич перекрыл бы кислород «Спартаку» в центральной зоне и не было бы таких грубых оплошностей, которые допустил Виктор. Необходимо было выбивать мяч куда угодно, хоть в аут, хоть на угловой. Не понимаю, что его тормознуло, наверное, ошибка за счёт неопытности.

О влиянии момента в начале матче, на ход встречи:

- Безусловно, забей тот мяч на первых минутах, когда мяч катался по ленточке ворот Реброва, могла получиться совсем другая игра, но футбол есть футбол. Таков закон - кто не забивает сам, получает мяч в собственные ворота. Надо отметить, что и красно-белые могли забить, например, когда Игорь Акинфеев выбивал мяч на пределе своих вратарских и человеческих возможностей, что также повлияло на судьбу матча.

О работе судейского коллектива:

- Мне понравилось. Безбородов очень грамотно, очень правильно отработал. Я не увидел ни одной ошибки по какому-либо эпизоду. Молодец!

«Спартак» чемпион?:

- Честно говоря, в прошедшем матче, я надеялся, что армейцы наберут очки, сыграв хотя бы в ничью. Пожулай, что мой ответ будет положительным, потому что у «Спартака» уже слишком большой отрыв и от нас и от «Зенита», к тому же мало туров осталось сыграть, учитывая то, не такой сложный календарь у них на оставшуюся часть сезона.

О борьбе ЦСКА за 2-ое место:

К сожалению, данная тема тоже стала проблематичной. В следующем матче, ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», а «Зенит», вероятно, выиграет у «Томи». Поэтому, в связи с потерей очков в дерби, стали волновать и 2-ое место и выход в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Будет весьма плачевно, если представители северной столицы обыграют «Томь». Был расчёт и на то, что за счёт невнятной игры питерцев, ЦСКА точно будет занимать 2-ую строчку. Несмотря на то, что «Зенит» играет весьма безобразно в последних играх, не думаю, что они уступят в ближайшем матче, команде, замыкающей таблицу чемпионата.

Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
Теги: Пономарев Спартак цска
Вчера, 22:35
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7
(5)
№7 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:17) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зря, конечно, простили Акинфеева Зе и Промес, а так бы красивый счет мог быть где-то 6-3.
Регистрация: 20.03.2014
№6 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 23:45) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
"Бы" не бывает....... СПАРТАК ЧЕМПИОН!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№5 Написал: igorspartak Тверь (Вчера, 22:54) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
забей СПАРТАК все моменты был бы разгром stuck_out_tongue_winking_eye


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№4 Написал: Hitman (Вчера, 22:46) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы ослик видел всю ситуацию, возможно, он бы передумал и не стал гоняться за морковкой smile
Регистрация: 20.04.2017
№3 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 22:44) #
  • +5
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дедушка, смотри на табло! И скажи спасибо что всего пропущенных два гола! А мог быть разгром 1-5)) сегодня цска просто повезло.. отскочил joy


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: fd65 (Вчера, 22:39) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.....
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 22:38) #
  • +2
  •  (10)
online

Ты уже прогнозировал, теперь отмазки лепить взялся?! stuck_out_tongue_closed_eyes


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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