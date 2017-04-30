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Владимир Пономарев: забей ЦСКА на первых минутах, игра могла бы стать совсем другой
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды в 26-м туре Премьер-Лиги против "Спартака" (1:2).
Об игре:
- Конечно, матч был сумасшедший и валидольный, но для зрителей интересный. Такие матчи редко можно увидеть в этом чемпионате. Могли выиграть и ЦСКА и «Спартак». Считаю, что игра получилась очень захватывающей.
Об игре армейцев без Дзагоева и ошибка Виктора Васина:
- В какой-то степени, отсутствие Алана имеет место в общем рисунке игры армейцев. Он мог бы и подержать мяч, и лучше им распорядиться. Я скажу, что большая ошибка тренерского штаба, что не сыграл в этом матче Игнашевич, т.к. Васин уступает Сергею, хуже читает игру. Думаю, что Игнашевич перекрыл бы кислород «Спартаку» в центральной зоне и не было бы таких грубых оплошностей, которые допустил Виктор. Необходимо было выбивать мяч куда угодно, хоть в аут, хоть на угловой. Не понимаю, что его тормознуло, наверное, ошибка за счёт неопытности.
О влиянии момента в начале матче, на ход встречи:
- Безусловно, забей тот мяч на первых минутах, когда мяч катался по ленточке ворот Реброва, могла получиться совсем другая игра, но футбол есть футбол. Таков закон - кто не забивает сам, получает мяч в собственные ворота. Надо отметить, что и красно-белые могли забить, например, когда Игорь Акинфеев выбивал мяч на пределе своих вратарских и человеческих возможностей, что также повлияло на судьбу матча.
О работе судейского коллектива:
- Мне понравилось. Безбородов очень грамотно, очень правильно отработал. Я не увидел ни одной ошибки по какому-либо эпизоду. Молодец!
«Спартак» чемпион?:
- Честно говоря, в прошедшем матче, я надеялся, что армейцы наберут очки, сыграв хотя бы в ничью. Пожулай, что мой ответ будет положительным, потому что у «Спартака» уже слишком большой отрыв и от нас и от «Зенита», к тому же мало туров осталось сыграть, учитывая то, не такой сложный календарь у них на оставшуюся часть сезона.
О борьбе ЦСКА за 2-ое место:
К сожалению, данная тема тоже стала проблематичной. В следующем матче, ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», а «Зенит», вероятно, выиграет у «Томи». Поэтому, в связи с потерей очков в дерби, стали волновать и 2-ое место и выход в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Будет весьма плачевно, если представители северной столицы обыграют «Томь». Был расчёт и на то, что за счёт невнятной игры питерцев, ЦСКА точно будет занимать 2-ую строчку. Несмотря на то, что «Зенит» играет весьма безобразно в последних играх, не думаю, что они уступят в ближайшем матче, команде, замыкающей таблицу чемпионата.
Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
Об игре:
- Конечно, матч был сумасшедший и валидольный, но для зрителей интересный. Такие матчи редко можно увидеть в этом чемпионате. Могли выиграть и ЦСКА и «Спартак». Считаю, что игра получилась очень захватывающей.
Об игре армейцев без Дзагоева и ошибка Виктора Васина:
- В какой-то степени, отсутствие Алана имеет место в общем рисунке игры армейцев. Он мог бы и подержать мяч, и лучше им распорядиться. Я скажу, что большая ошибка тренерского штаба, что не сыграл в этом матче Игнашевич, т.к. Васин уступает Сергею, хуже читает игру. Думаю, что Игнашевич перекрыл бы кислород «Спартаку» в центральной зоне и не было бы таких грубых оплошностей, которые допустил Виктор. Необходимо было выбивать мяч куда угодно, хоть в аут, хоть на угловой. Не понимаю, что его тормознуло, наверное, ошибка за счёт неопытности.
О влиянии момента в начале матче, на ход встречи:
- Безусловно, забей тот мяч на первых минутах, когда мяч катался по ленточке ворот Реброва, могла получиться совсем другая игра, но футбол есть футбол. Таков закон - кто не забивает сам, получает мяч в собственные ворота. Надо отметить, что и красно-белые могли забить, например, когда Игорь Акинфеев выбивал мяч на пределе своих вратарских и человеческих возможностей, что также повлияло на судьбу матча.
О работе судейского коллектива:
- Мне понравилось. Безбородов очень грамотно, очень правильно отработал. Я не увидел ни одной ошибки по какому-либо эпизоду. Молодец!
«Спартак» чемпион?:
- Честно говоря, в прошедшем матче, я надеялся, что армейцы наберут очки, сыграв хотя бы в ничью. Пожулай, что мой ответ будет положительным, потому что у «Спартака» уже слишком большой отрыв и от нас и от «Зенита», к тому же мало туров осталось сыграть, учитывая то, не такой сложный календарь у них на оставшуюся часть сезона.
О борьбе ЦСКА за 2-ое место:
К сожалению, данная тема тоже стала проблематичной. В следующем матче, ЦСКА сыграет на выезде с «Амкаром», а «Зенит», вероятно, выиграет у «Томи». Поэтому, в связи с потерей очков в дерби, стали волновать и 2-ое место и выход в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Будет весьма плачевно, если представители северной столицы обыграют «Томь». Был расчёт и на то, что за счёт невнятной игры питерцев, ЦСКА точно будет занимать 2-ую строчку. Несмотря на то, что «Зенит» играет весьма безобразно в последних играх, не думаю, что они уступят в ближайшем матче, команде, замыкающей таблицу чемпионата.
Отметим, что после московского дерби команда Массимо Карреры увеличила своё преимущество над занимающим второе место ЦСКА на 10 очков. Для оформления чемпионского титута "красно-белым" в оставшихся матчах Премьер-Лиги необходимо набрать четыре очка. В оставшихся матчах чемпионата "Спартак" дома примет "Томь", затем отправится в гости к "Амкару", после чего на "Открытие Арене" сыграет с "Тереком", а в заключительном туре поедет в Тулу в гости к "Арсеналу". Более того, "Спартак" станет чемпионом в случае победы над "Томью", если "Зенит" потеряет очки в одной из двух ближайших встреч.
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