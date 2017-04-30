Марко Симич: поздравили Медведева с рекордом, теперь он обязан заплатить за всю команду

Защитник ФК ''Ростов'' Марко Симич прокомментировал победу своей команды в матче с "Амкаром'' (1:0).



- Вы уже сыгрались с футболистами обороны ''Ростова''?



- Считаю,да. Все в курсе, что ''Ростов'' показывает организованный футбол. С нами тяжело играть.Тем более, ''Ростову'' давно не забивали. Конечно, мы рады сегодняшнему результату.



- ''Ростов'' одержал третью победу за неделю. Команда в отличной форме или есть что улучшать?



- Всегда нужно над чем-то работать, но когда выигрываешь все довольны, как болельщики, так и футболисты.



- ''Ростов'' поздравил Никиту Медведева с рекордом?



- Конечно. Теперь он обязан заплатить за всю команду. Например, в ресторане. Посмотрим, где это будет.



- Когда будет известен характер вашей травмы?



- Завтра или послезавтра сделаем обследование. Пока точно не могу сказать что со мной произошло.



Rusfootball.info