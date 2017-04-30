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ЦСКА - "Спартак": фотоотчет матча

В центральном матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА на "ВЭБ-Арене" принимал "Спартак". Встреча завершилась победой "красно-белых" - 2:1. Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет матча.
































Rusfootball.info
Теги: Спартак ЦСКА Фото
Вчера, 23:15
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№2 Написал: Валерий Ветров (Вчера, 23:55) #
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я еще раз стану чемпионом СПАРТАК чемпион всех с победой !
Регистрация: 30.04.2017
№1 Написал: Alek Саранск (Вчера, 23:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Новый стадион, весь в камерах, жду задержания всех уродов , которые жгли фаеры, или будет опять отмазка, якобы на фан секторе камер нет. При желании всех этих ушлепков искоренить под корень дело одной недели.

И чё это за ПИДОР с рогами?
Регистрация: 19.11.2009
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