Арминдо Брума попал в сферу интересов "Тоттенхэма"

Полузащитник "Галатасарая" Арминдо Брума в летнее трансферное окно может стать игроком "Тоттенхэма", передает ESPN.



Турецкий клуб не планирует продавать футболиста, однако хавбек не хочет продлевать контракт со стамбульцами и готов к смене обстановки.