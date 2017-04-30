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Арминдо Брума попал в сферу интересов "Тоттенхэма"

Полузащитник "Галатасарая" Арминдо Брума в летнее трансферное окно может стать игроком "Тоттенхэма", передает ESPN.

Турецкий клуб не планирует продавать футболиста, однако хавбек не хочет продлевать контракт со стамбульцами и готов к смене обстановки.
Теги: Галатасарай Тоттенхэм Трансферы
Вчера, 23:32
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