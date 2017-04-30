Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Атлетик" в гостях разгромил "Сельту"

"Атлетик" из Бильбао победил "Сельту" в матче 35-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании

35 тур

"Сельта" - "Атлетик" Б 0:3

Гол: Гарсия, 35, 50, Рико, 83

"Сельта": Альварес - Фонтас, Гомес, Ронкалья, Альваро Лемос - Васс, (Диоп, 62), Диас, Хосабед, (Сенье, 80), Юльсагер, (Гвидетти, 70), Бонгонда - Бовю.

"Атлетик": Аррисабалага - Иньиго Лекуэ, Лапорт, Йерай Альварес, Де Маркос - Рауль Гарсия, Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Беньят, (Рико, 78), Муниаин, (Адурис, 85), - Баленсиага.

Предупреждения: Фонтас, 61, Лапорт, 69
Теги: Сельта Атлетик
Вчера, 23:37
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.