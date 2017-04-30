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"Интер" на своем поле уступил "Наполи"

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем стадионе проиграл "Наполи".

Чемпионат Италии

34 тур

"Интер" М - "Наполи" 0:1

Гол: Кальехон, 44

"Интер": Мурильо, Нагатомо, Д`Амброзио - Гальярдини, Брозович, Жоау Мариу, (Перишич, 68), Медель, Кандрева - Икарди.

"Наполи": Рейна - Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали - Мертенс, Зелиньски, (Рог, 70), Кальехон, Гамшик, (Аллан, 86), Инсинье - Диавара.

Предупреждения: Мурильо, 55, Брозович, 67, Кулибали, 76, Мертенс, 88
Теги: Интер Наполи
Вчера, 23:40
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