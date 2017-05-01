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"Милан" активно интересуется полузащитником "Сассуоло"

Полузащитник "Сассуоло" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в "Милане", передает Football Italia.

Сообщается, что представители "россонери" уже провели встречу с агентом игрока.

Также на Пеллегрини претендует "Рома".
Теги: Милан Сассуоло Трансферы
Сегодня, 09:20
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