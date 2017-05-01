"Милан" активно интересуется полузащитником "Сассуоло"

Полузащитник "Сассуоло" Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в "Милане", передает Football Italia.



Сообщается, что представители "россонери" уже провели встречу с агентом игрока.



Также на Пеллегрини претендует "Рома".