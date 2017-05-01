"Урал" вылетел в Сочи на матч финала Кубка России

Футболисты "Урала" вылетели в Сочи на финальный матч Кубка России против "Локомотива", сообщает пресс-служба "шмелей"."Отправляемся на главный матч в нашей истории", - гласит сообщение в твиттере "Урала".