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"Урал" вылетел в Сочи на матч финала Кубка России

Футболисты "Урала" вылетели в Сочи на финальный матч Кубка России против "Локомотива", сообщает пресс-служба "шмелей".

"Отправляемся на главный матч в нашей истории", - гласит сообщение в твиттере "Урала".

Теги: Урал
Сегодня, 10:06
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