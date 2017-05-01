Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

И. о. главного тренера "СКА-Хабаровск" назначен Алексей Поддубский

Исполняющим обязанности главного тренера "СКА-Хабаровск" назначен Алексей Поддубский, передает официальный сайт клуба.

Попечительским советом ФК "СКА-Хабаровск" вчера было принято решение до конца сезона назначить исполняющим обязанности главного тренера команды "СКА-Хабаровск" Алексея Поддубского.

Первый матч под руководством нового наставника "СКА-Хабаровск" проведёт во Владивостоке, против ФК "Луч-Энергия".
Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.