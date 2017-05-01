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И. о. главного тренера "СКА-Хабаровск" назначен Алексей Поддубский
Исполняющим обязанности главного тренера "СКА-Хабаровск" назначен Алексей Поддубский, передает официальный сайт клуба.
Попечительским советом ФК "СКА-Хабаровск" вчера было принято решение до конца сезона назначить исполняющим обязанности главного тренера команды "СКА-Хабаровск" Алексея Поддубского.
Первый матч под руководством нового наставника "СКА-Хабаровск" проведёт во Владивостоке, против ФК "Луч-Энергия".
Попечительским советом ФК "СКА-Хабаровск" вчера было принято решение до конца сезона назначить исполняющим обязанности главного тренера команды "СКА-Хабаровск" Алексея Поддубского.
Первый матч под руководством нового наставника "СКА-Хабаровск" проведёт во Владивостоке, против ФК "Луч-Энергия".
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