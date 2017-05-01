"Локомотив" вылетел в Сочи на финал Кубка России

Футболисты "Локомотива" отправились в Сочи на финальный матч Кубка России против "Урала", передает пресс-служба клуба.Финал Кубка России "Урал" – "Локомотив" состоится в Сочи 2 мая.