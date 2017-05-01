Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Дарио Срна продлил контракт с "Шахтером" до лета 2018 года

Капитан "Шахтера" Дарио Срна продлил контракт с "Шахтером", передает официальный сайт команды.

Хорватский ветеран будет выступать за донецкий клуб до конца следующего сезона.
Теги: Срна Шахтер
Сегодня, 11:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.