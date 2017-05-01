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"Томь" назвала состав на матч с "Зенитом"

"Томь" огласила состав на домашнюю игру 26-го тура РФПЛ с "Зенитом".

"Томь": Мелихов, Митерев, Пульич, Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский, Голышев, Сасин, Соболев.
Теги: Томь
Сегодня, 12:21
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№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну все, прибьют Зенит эти монстры футбола (не в обиду Томичам).
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дубль
Цитата: Сибирячок
кто эти все люди?
Регистрация: 17.05.2015
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:26) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
кто эти все люди?


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
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